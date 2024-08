No no magar i Reazione a catena Arianna fa sbiancare Pino Insegno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sfida tra giovanissimi a, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da: da una parte i campioni in carica, I parti in quinta composti da Marco, Michele e Jacopo, e dal'altra gli sfidanti, due ragazze e un ragazzo, anche loro decisamente imberbi. Si chiamano I meno un quarto e a spiegare il perché del bizzarro nickname è: "Veniamo da Torino, in provincia - dice presentando sé e i compagni d'avventura, Federica e Irene -. Siamo colleghi e facciamo sempre pausa alle meno un quarto, a lavoro. Alle 11 meno un quarto e alla 17 meno un quarto". "Ah, non a tutti meno un quarto!", trasecola, tirando simpaticamente un sospiro di sollievo. "No noi", sorride la concorrente.    Si parte con la partita e alla fine, grazie a una ottima Intesa vincente, la spuntano ancora I parti in quarta.