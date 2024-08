Napoli terminate le visite mediche di Lukaku | si attende la firma sul contratto VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilè pronto ad accogliere Romelu, l’attaccante belga ha terminato lea Villa Stuart. ORE 16 – Romeluha terminato lenella clinica Villa Stuart di Roma. L’attaccante ora incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis e apporrà lache lo legherà alfino al 2027. All’Hotel Parker’s dovrebbe inoltre incontrare il suo allenatore, nonché mentore, Antonio Conte. Ecco il: ORE 12:45 – È arrivato il giorno di Romelu. Il, per tutta l’estate, ha trattato con il Chelsea per la cessione del centravanti belga che sta per diventare ufficiale. L’idea era quella di cedere prima Victor Osimhen per poi puntare sull’ex Inter e Roma. Ma alla fine, visto il tempo che si sta riducendo, c’è stata l’accelerata decisiva. Ilha consegnato a Conte il centravanti tanto desiderato. Insieme all’Inter hanno fatto faville.