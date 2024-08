Medvedev su Sinner | Solo lui sa quello che è successo Spero che ogni giocatore abbia la possibilità di difendersi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Daniilha battuto in 4 set Lajovic ed è approdato al secondo turno degli Us Open. In conferenza stampa dopo la partita ha parlato del caso doping di Janniksul casoQueste le sue parole: «Mi è piaciuto moltoche ha detto Fritz.Jannik sa davvero che cosa èesattamente, nessuno può sapere l’esatta verità a parte lui, il suo team e forse le persone del tribunale indipendente.cheladi. Penso cheche ha fatto sia stato conforme alle regole, anche se le norme sul doping sono vaghe.