McTominay-Napoli arrivo rinviato a domani | gli ultimi dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scottè atteso in Italia giovedì per unirsi al. Ritardo per sistemare glidocumenti. Conte lo ha fortemente voluto. Ilè a un passo dal chiudere l’affare Scott. Il centrocampista scozzese del Manchester United è pronto a vestire l’azzurro, ma il suoin Italia subirà un leggero ritardo. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fornito gliaggiornamenti sul suo sito: “Per rinforzarsi a centrocampo ilha messo le mani su Scott, centrale classe 1996 di proprietà del Manchester United. L’del giocatore era previsto per oggi, mercoledì 28 agosto, ma probabilmente tarderà di un giorno.” Il giornalista ha spiegato il motivo del ritardo: “I club stanno infatti ancora sistemando i documenti, quindi è molto probabile che lo scozzese arrivi direttamentee non più stasera.