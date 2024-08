Mare Fuori ritorno di fiamma tra due amati protagonisti della serie tv? Ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il set di, la celebre fiction di Rai Due incentrata sulle vicende di un gruppo di ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, ha visto nascere non solo grandi amicizie tra gli attori, ma anche appassionate storie d’amore. È questo il caso di Nicolas Maupas, che nellaha vestito per tre stagioni i panni di Filippo, e di Valentina Romani, che invece ha interpretato il personaggiozingara Naditza. Così come i loro personaggi sono statidi una grande storia d’amore, anche nella vita reale i die attori sono stati travolti da un grande sentimento, che hanno sempre cercato di mantenere privato.