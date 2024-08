LIVE Paralimpiadi Parigi 2024 Cerimonia d’apertura in DIRETTA | Sabatini e Mazzone i portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladelladi apertura dei Giochi della Paralimpiadein programma nel centro di. Place de la Concorde e gli Champs-Élysées ospiteranno 4.400 tra atlete e atleti paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l’inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto. Per la prima volta, come per i Giochi Olimpici, infatti, lasi terrà fuori da uno stadio. Sotto la direzione artistica di Thomas Jolly, responsabile delle cerimonie per i Giochi Olimpici e Paralimpici di, lo spettacolo celebrerà gli atleti paralimpici e i valori che essi incarnano.