Lago operazione ’Plastic Free’ Ripulite le sponde del Trasimeno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ieri mattina a Castiglione del24 volontari, sfidando le alte temperature, si sono dati appuntamento per un’azione di ripulitura del territorio. Si tratta dei volontari dell’iniziativache con pazienza e buona volontà hanno raccolto 7 sacchi di indifferenziata, 3 sacchi di plastica e 1 di vetro. "Abbiamo battuto la zona del Lido comunale, Pontile degli Spagnoli parcheggio lungo, parco giochi fino all’area camper – spiega Monica Poggiani, tra gli organizzatori dell’iniziativa -. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e in particolare al volontario Marco Santarelli per aver collaborato in questa iniziativa, Poi va citata l’amministrazione comunale di Castiglione del, era presente il Vice sindaco Andrea Sacco. Un grazie anche ai dipendenti della Tsa che operano nel territorio di Castiglione del