La cronica paralisi politica del Belgio e l’irrisolvibile tensione tra valloni e fiamminghi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I partiti belgi non riescono ad accordarsi sulla formazione di un nuovo governo e il Paese, a oltre due mesi dalle elezioni parlamentari, è ancora privo di un esecutivo. Il capo negoziatore Bart de Wever, leader del partito di maggioranza relativa Nuova Alleanza Fiamminga (N-Va), ha rinunciato all’incarico e lo ha rimesso nelle mani del Re Filippo che dovrà decidere il da farsi. La crisidel, in corso da anni, sta conoscendo una nuova fase e il rischio è che l’instabilità possa travolgere le deboli fondamenta dell’unità nazionale. Le competenze del governo federale sono già ridotte ai minimi termini perché le profonde divisioni tra le due macro-regioni del Paese, le Fiandre e laa, hanno spinto le istituzioni statali a devolvere la maggior parte delle competenze alle due comunità linguistiche. Che non potrebbero essere più diverse.