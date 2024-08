In Germania la deriva progressista altera le verità scomode sui migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I lettori di Libero arrivano preparatissimi a questo appuntamento con lo spettacolare collasso tedesco che è sotto i nostri occhi, circostanza che ovviamente non ci rallegra (solo gli stolti potrebbero felicitarsene), ma che nemmeno ci coglie di sorpresa, come anche oggi spiega bene Sandro Iacometti: collasso economico, collasso finanziario, collasso industriale, collasso politico. Semmai – ma questa è materia per un altro approfondimento – sarebbe istruttivo sentire l'opinione di chi per anni ci ha ammorbato con la tesi della “locomotiva tedesca”, spiegando che per l'Italia non ci sarebbe stato altro futuro e altro destino se non come un vagone da aggregare al treno guidato dai ferrovieri germanici. Lungi da noi negare il rapporto – forte e in qualche caso decisivo – tra le esigenze dell'industria tedesca e una parte significativa dell'export italiano.