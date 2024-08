Il piano contro la siccità Po ecco i cantieri per i nuovi invasi Cuneo salino i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rendere più adattabile l’ambiente alle tante, troppe, variazioni climatiche. Questo l’obiettivo annunciato dal segretario generale dell’autorità di Bacino del Po, Alessandro Bratti. A fronte di una stagione estiva che ha palesato le più tangibili conseguenze del mutamento repentino del clima, mostrando un prolungato periodo dinel Sud del Paese (con gravi ripercussioni sia per l’approvvigionamento civile che sotto il profilo ambientale e economico-agricolo soprattutto in Sicilia) il Nord ha vissuto, dopo anni di sostanziale scarsità ripetuta culminata con i record negativi storici del 2022, un periodo primaverile di abbondanti piogge che hanno contribuito a rimpinguare le falde e i corsi d’acqua naturali che ne hanno tratto immediato beneficio pur scontando, in alcune aree prevalentemente montane, le conseguenze disastrose delle intensità delle stesse precipitazioni.