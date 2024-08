Il coraggio di Emanuele | Piede amputato per un incidente Ricomincio da allenatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Macerata, 28 agosto 2024 – Ilsinistro purtroppo non c’è più, dramma ancor più grave se giocavi a calcio a 5. Ma un anno dopo (e con una protesi) la voglia di vivere e persino di fare sport sono più presenti che mai inSalvi. E se la carriera da giocatore si è interrotta, ecco che la disgrazia ha fatto sbocciare prima quella da. Così Salvi, 35 anni tra pochi giorni, sarà il più giovane tecnico nel campionato di C1, la massima categoria regionale, alla guida del Bayer Cappuccini di Macerata. La storia ha inizio quasi un anno fa, il 12 settembre, quando Salvi in sella alla sua Ducati Scrambler viene preso in pieno da un furgoncino all’incrocio fra Costabianca di Loreto e Chiarino, lungo la strada per Porto Recanati. "Stavo andando a fare una supplenza alla scuola Mattei, avevo la precedenza e il furgone non fece per niente lo stop.