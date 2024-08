Firenze in via della Villa Demifoff è di nuovo incubo risse La gente | Abbiamo paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 - L'ennesima scena di violenza nel cuore di viaDemidoff, una strada che negli anni ha cambiato pelle. Alle 19.20 di martedì, due uomini si sono presi a calci e pugni sotto le finestre degli abitanti. Urla, minacce, spintoni. A un certo punto sono intervenute due persone a dare mano ai contendenti. Sul posto tre pattuglie dei carabinieri hanno riportato la situazione alla normalità. I residenti di viaDemidoff, nel quartiere di Novoli, non ce la fanno più, e chiedono aiuto a gran voce. La via è da mesi presa d’assalto da spacciatori e delinquenti di vario genere che a tutte le ore del giorno enotte devastano la quietezona.incontrato alcuni residenti, che trae rabbia, ci hanno raccontato di "non uscire più la sera" o di voler "cambiare casa".