Ecco gli ultimi trend fashion nati su TikTok

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con l’incessante avanzare dell’era social non è più così necessario attendere i sospirati appuntamenti fissi con laWeek per veder prendere forma, sulle passerelle, alle fantasmagoriche tendenze del futuro. Avere il privilegio di potersi recare presso le maggiori capitali della moda nel mondo non è un lusso di molti, motivo per il quale che sia proprioa diffonderee sostituirsi come nuova roccaforte dello stile è una consolazione non da poco. La mostruosa rapidità con cui i social spargono le tendenze emergenti incute un certo terrore, c’è da ammetterlo: ciò costringe chi guarda, inevitabilmente, a tenere il passo. È tutto un susseguirsi di informazioni che viaggiano velocissime, a suon didall’immancabile suffisso in -core a divenire in men che non si dica l’ultima ossessione della Gen Z.