Ecco come sarà la nuova Champions League Domani i sorteggi in diretta TV

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Inizia ufficialmente l’anno zero dellaUefa. La coppa dalle grandi orecchie si rinnova nella formula, che abbandona la classica fase a gironi e dà vita ad un campionato a 36 squadre. Il primo step, però, sono i, in programma nella giornata di giovedì 29 agosto.dellainsu Sky e Tv8, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, si terranno idella2024/2025, che decideranno le sfide della prima fase del torneo. A garantire ladella cerimoniaSky, in vista di una stagione in cui la pay TV ha deciso di blindare le coppe europee. A partire dalle 17.45, su SkySport24 e in chiaro su Tv8, Mario Giunta condurrà lo studio per seguire gli accoppiamenti delle 36 squadre del torneo, in compagnia di Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Fabio Caressa e Paolo Condò.