È il Lukaku-day | Napoli accoglie il suo nuovo bomber

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivato finalmente il “-day”.si è svegliata in fermento, con tanti tifosi che si sono radunati all’esterno di Villa Stuart a Roma, attendendo con impazienza l’arrivo dell’attaccante belga Romelu. Dopo giorni di intense trattative, è stato finalmente definito l’accordo che porteràa vestire la maglia azzurra del. Il club partenopeo ha raggiunto un’intesa con il Chelsea per un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Inoltre, il Chelsea riceverà il 30% del ricavato da una futura rivendita dell’attaccante. L’attesa per l’arrivo diè cresciuta nelle ultime ore, con il suo volo per l’Italia che è partito con un leggero ritardo. L’arrivo dell’attaccante belga è previsto poco prima di pranzo, e subito dopo sono programmate le visite mediche e la firma del contratto.