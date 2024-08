Cortona aperto il bando per l’incentivo economico Pacchetto scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – È online la documentazione per accedere all'incentivoindividuale «» per l’anno scolastico 2024/2025.e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale, accedendo all’indirizzo https://www.comune..ar.it/novita/avvisi/-il--comunale-per-lassegnazione-del--202425 o dalla storia in evidenza su Instagram. Le risorse erogate sono finalizzate a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.