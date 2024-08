Battistella un cross al bacio Gerli corre sempre per due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) GAGNO 6,5 Prima frazione di grande tranquillità, nella ripresa due begli interventi prima su Distefano poi su Ambrosino, non può far nulla sul tap in ancora di Distefano. CALDARA 5,5 Schierato nel suo più congeniale ruolo di centrale, macchia una gara diligente quando si fa anticipare da Distefano sul gol frusinate. (30’ st Bozhanaj 6 Porta un pizzico di dinamismo nel finale) BOTTEGHIN 6 Prima da titolare per il brasiliano che gioca con buona sicurezza per novanta minuti, non male per un 37enne ZARO 6,5 E’ il più dinamico dei difensori centrali, ha un conto aperto evidentemente col Var, tiene in gioco Distefano per un centimetro. Si spinge in attacco sulla palle inattive ma senza fortuna.