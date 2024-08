Atalanta novità Lookman! Ma un altro in dubbio L’allenamento di oggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua la preparazione dell’in vista della cruciale sfida di venerdì sera contro l’Inter, valida per la terza giornata della Serie A Enilive 2024/25. Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è unasul fronte, mentre c’è unin rosa.– Al Centro Bortolotti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha svoltouna doppia seduta di allenamento, con l’obiettivo di affinare la condizione fisica e tattica in vista del big match contro l’Inter. La notizia più rilevante riguarda il ritorno in gruppo di Ademola. L’attaccante nigeriano, che si era autosospeso prima dell’esordio contro il Lecce a causa di speculazioni su un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain, è nuovamente a disposizione della squadra.