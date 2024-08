US Open 2024 Sinner cede un set a McDonald poi dilaga e avanza a New York

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Una lotta contro i propri demoni. Jannik(n.1 del mondo) ha sofferto più del previsto nel primo turno degli US. Le chiacchiere di questi giorni legate alla sua assoluzione dal procedimento legato alla positività ai controlli anti-doping tra Indian Wells e Miami hanno sicuramente elevato la tensione in quest’esordio. Unmolto contratto e in balia di unispirato e confortato anche dalla condizione psicofisica del suo rivale nel primo parziale. Come però era accaduto nel Roland Garros, contro il francese Corentin Moutet, l’azzurro è riuscito a trovare le soluzioni e il suo tennis è cresciuto quindici dopo quindici. Lo score di 2-6 6-2 6-1 6-2 è stato la logica conseguenza. Nel secondo turno il pusterese se la vedrà contro un altro statunitense, ovvero Alex Michelsen, già affrontato e sconfitto nel secondo turno del torneo di Cincinnati.