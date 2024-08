Us Open 2024 gli italiani in campo oggi | scocca l' ora di Sonego

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 agosto- Dopo i primi quattro azzurri, tocca agli altri seiimpegnati nel tabellone maschile debuttare agli Us. Oltre a Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Mackenzie Mc Donald,l'ora in questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, di Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Lorenzo. Il tennista brindisino se la deve vedere con il ceco Tomas Machac: fra i due non ci sono precedenti. Non ce ne sono neppure fra Arnaldi e il suo avversario al primo turno, ossia l'americano Zachary Svajda, e neppure fra Cobolli e l'australiano James Duckworth.