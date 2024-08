Tutti i look più iconici di Isabelle Huppert aspettando il Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) C’è chi icona di stile ci nasce, e chi ci diventa.non è mai stata così amata e seguita per i propriquanto negli ultimi anni. Alternando Red Carpet mozzafiato e collaborazioni con brand uber cool lontani dalla moda over 70, ha aggiunto al proprio palmarès ricco di successi sul grande schermo anche il titolo di fashion icon. Aldel Cinema di2024 sarà presidente della giuria internazionale, e non vediamo l’ora di scoprire le mise pensate per l’occasione.