Tragico scontro frontale Infermiera muore sul colpo

(Di martedì 27 agosto 2024) Il terribile schianto all’ingresso della galleria Montenegrone, lungo la statale 671 della Valle Seriana, nel territorio di Torre de Roveri, in direzione di Nembro. Untra un’auto e un mezzo pesante che non ha lasciato scampo alla conducente della vettura. La vittima si chiama Simona Gusmini, 54 anni, di Albino,. Al momento dell’incidente stava andando al lavoro, all’ospedale Bolognini di Seriate. Grave anche l’autista del camion, un 51enne: soccorso, ora si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La disgrazia intorno alle 13.20. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Auto e camion viaggiavano su due corsie diverse. Cosa sia successo esattamente è ancora da chiarire. Forse all’origine un malore improvviso, una distrazione, solo ipotesi al vaglio degli inquirenti.