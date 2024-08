Traffico Roma del 27-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in viale Giotto a partire dalle 15 per consentire il regolare svolgimento di riprese cinematografiche resterà chiuso il tratto tra Piazzale Ostiense via Leon Battista Alberti deviata anche la linea bus 715 a partire dal 30 agosto e fino al primo settembre all’interno del Circo Massimo la manifestazione sportiva Longines Global Champions Tour dedicata al mondo dell’equitazione a partire da oggi attivo in viale delle Terme di Caracalla un divieto di transito veicolare sulla carreggiata laterale tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla prestare attenzione alla segnaletica sul ponte Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione dei Binari la coppia tranviaria in entrambi i sensi di marcia chiusa al transito veicolare anche la corsia laterale destra lezione di Piazza Giuseppe Gioacchino ...