The Penguin | svelati titoli e durata dei primi quattro episodi dello spin-off di The Batman

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Manca ormai meno di un mese alla prima di Thesu Max, e ora sono stati resi noti online ie i tempi di trasmissione dei. Per il sequel di Thedi Matt Reeves dovremo aspettare ancora un bel po' (potrebbe arrivare nelle sale solo verso la fine del 2026, se i recenti aggiornamenti sulla produzione si riveleranno accurati), ma in compenso potremo vedere come la storia di Oswald Cobblepot (o "Oz Cobb") di Colin Farrell continuerà nella serie Max The, che arriverà sul servizio di streaming il mese prossimo. IOra, @Cryptic4KQual ha rivelato ie ladei. La première della serie dura ben 67 minuti, mentre i tresuccessivi durano poco meno di