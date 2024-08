Strage in famiglia | dopo il funerale della madre uccide i fratelli e la nipote poi si toglie la vita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Una vera e propriainsi è consumata qualche giorno fa e ha sconvolto un’intera nazione. Un uomo ha ucciso i suoi tree la, poi ha deciso di suicidarsila mattanza. La situazione è degenerata durante una riunione familiare, organizzata in seguito alla mortee del suo conseguente. Ma la discussione si è tramutata in cieca violenza. Lainè stata commessa da un uomo di 59 anni, che non ha avuto nessuna pietà nei confronti dei suoi parenti più stretti. Ha imbracciato un fucile e ha ucciso i tre, oltre alla giovane. Con la stessa arma si è tolto la, prima che la polizia lo raggiungesse per arrestarlo. Scioccante dunque la dinamica dei fatti e incredibile il motivo di tale gesto. Leggi anche: “Follia pura”.inlo zio e spara al cugino.