Sharon Verzeni l’assassino ha schivato 60 telecamere | O è stato fortunato o sapeva dov’erano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) 850 metri e 60. Chi ha uccisoin via Castegnate 32 a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi forse èmolto. Oppure aveva un piano dall’inizio. Perché è riuscito a schivare per lo meno gran parte dei dispositivi per la registrazione che si trovavano sul percorso della vittima da casa sua in via Merelli, dove abita anche il compagno Sergio Ruocco. E perché dal luogo del delitto ci sono due vie di fuga, entrambe lunghe meno di un chilometro e anch’esse non coperte dalle. Molto probabilmenteha preso una delle due. Forse proprio quella che porta davanti la casa della coppia? E poi c’è l’uomo in bicicletta. Èripreso da un filmato a 400 metri dal civico del delitto. Potrebbe essereo un testimone.