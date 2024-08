Ragazzino accoltellato a Marina | identificati gli autori alcuni sono minorenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ravenna, 27 agosto 2024 – L’episodio è di quelli che fanno scalpore. Un accoltellamento - e per giunta di un 15enne - adi Ravenna, del resto non è mica roba da tutti i giorni. E così per cercare di ricostruire l’accaduto, dopo le Volanti, intervenute in prima battuta, è ora la volta della squadra Mobile. Il pm di turno Lucrezia Ciriello ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello: per ora contro ignoti. Ma non è escluso che si possa presto giungere a una svolta. Gli inquirenti hanno già identificato diversi dei giovani presenti all’episodio - edi loroarrivati dall’entroterra ravennate - ma non è detto che tutti abbiano avuto un ruolo nell’accaduto: andrà cioè chiarito chi ha fatto cosa.