Puntura di Insetto Causa Incidente | Donna di 68 Anni Ribalta il Trattore

(Di martedì 27 agosto 2024) Chieti - Unin contrada Pastore ha visto come protagonista unadi 68di Perano, che ha perso il controllo deldi unadi. Mentre era alla guida del mezzo agricolo, la, identificata con le iniziali R.A., è stata colpita da une ha avvertito un malore improvviso. Il malessere ha provocato la perdita di controllo del, che ha proseguito la corsa e si èto. Nonostante l', laè riuscita a rimanere vigile e cosciente. Ha riportato un trauma cervicale, per il quale è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Pescara per le cure del caso. Sul luogo dell'sono intervenuti i carabinieri di Archi per gli accertamenti e la gestione della situazione. Laè stata assistita prontamente e le sue condizioni sono monitorate. leggi tutto