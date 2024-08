Programma turno infrasettimanale oggi Serie B 2024 25 | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Ile tutte le indicazioni utili per seguirein diretta tv ele gare odierne del, terza giornata della/25. Torna in campo il campionato cadetto in questo martedì 27 agosto ricco di appuntamenti: sono infatti ben sette le sfide in scena, tra cui spiccano due big match come Cremonese-Palermo e Salernitana-Sampdoria, quattro formazioni che proveranno a giocarsi fino in fondo la promozione ma che non hanno iniziato la stagione con il piede giusto. I rosanero sono infatti fermi a zero dopo due sconfitte, un punto per i blucerchiati e tre per i grigiorossi e i campani. In campo anche la capolista Sudtirol sul campo della neopromossa Carrarese, ancora alla ricerca dei primi punti. Incontro delicato anche quello tra Bari e Sassuolo, con i Galletti ancora fermi al palo.