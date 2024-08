Pnrr i progetti a Milano | a che punto siamo Il nodo dei costi aggiuntivi ecco come saranno coperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – “Idel Piano nazionale di ripresa e resilienza per? Noi, tutto sommato, in linea con i tempi”. L’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte predica ottimismo sul fronte. Qualche giorno fa, l’Associazione nazionale Comuni d’Italia (Anci) ha scritto al Governo lamentando il fatto che la Ragioneria dello Stato non sta erogando l’anticipo del 30% dei fondi previsti per idel, un acconto che l’esecutivo nazionale aveva messo nero su bianco in un decreto dello scorso 26 febbraio. L’Anci, invece, segnala “ritardi e dinieghi”. Insomma, lo Stato non solo tarda a versare il 30% dei fondi promessi ma spesso e volentieri li nega agli enti locali che ne hanno assoluto bisogno per portare avanti gli iter progettuali e i relativi cantieri. La situazione aMa ripartiamo da