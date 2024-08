Perché tutti vogliono il controllo di Telegram

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) L'arresto del fondatore e Ceo diPavel Durov e le potenziali azioni contro il suo social mediapotrebbero ridurre la capacità delle persone di comprendere vari aspetti della guerra in Ucraina. Ma anche consentire a Francia e altre nazioni occidentali che appoggiano Kiev di aiutare l’Ucraina. L’applicazione è, infatti, una fondamentale fonte d’analisi e di opinioni dei blogger militari russi e non soltanto, e questo i francesi, che mirano a divenire i nuovi grandi fornitori di armi dell’Ucraina, lo sanno perfettamente. Dal lato russo,è utilizzato dai livelli del Ministero della Difesa di Mosca, dagli alti funzionari fino alle unità sul campo che attraverso la messaggistica riferiscono sulla situazione in atto. Maè usato anche dai funzionari del governo russo, da quelli regionali, dai volontari, da cittadini privati e da molti altri utenti.