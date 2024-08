Per il Liverpool Chiesa è il perfetto vice Salah | Slot vuole esterni forti nell’uno contro uno The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilsi è mostrato particolarmente interessato a ingaggiare Federicofinito fuori dai piani della Juventus di Thiago Motta. Il calciatore apprezza l’idea di giocare in Premier League e questa può essere l’occasione giusta per provare un’esperienza all’estero.è il: nel gioco diglisono fondamentali Theha posto la questione sul perché sia stato scelto proprio l’esterno italiano dal club inglese: C’è una logica nell’interesse del. Il club ha già cinque ottime opzioni in attacco: Mohamed, Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo e Darwin Nunez., che privilegia il ruolo da esterno destro, aggiungerebbe alla squadra uncon esperienza; per il 32enne egiziano c’è bisogno di più rotazione, data l’età e le tante partite della stagione.