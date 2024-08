Nuova campagna per Lavazza col duo Carell-Krasinski

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) “Il caffè è un piacere se non è buono che piacere è?”, recitava Nino Manfredi in una storica pubblicitàdegli anni 80. Quarant’anni dopo,riparte da quel piacere per darsi un obiettivo ancora più ambizioso: diventare un brand globale e competere con big come Starbucks e Nestlé. Il nuovo posizionamento è suggellato dalla“Pleasure make us human” con cui l’azienda torinese, prossima a spegnere 130 candeline, torna on air. In questo caso il piacere, anche piccolo come quello di un caffè, diventa l’antidoto per restare umani di fronte all’avvento dell’intelligenza artificiale, che nellaassume le forme del robot Luigi, in omaggio al fondatore. A lui il compito di preparare e servire il caffè ai colleghi umani di cui invidia il piacere che provano quando lo bevono. E in segreto sogna un giorno di berlo anche lui.