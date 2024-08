Mostra del cinema di Venezia Buttafuoco | Cinema e cultura incrementano il Pil e fanno girare l' economia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Parte domani fino al 7 settembre, l’81esima edizione delladeldi. 21 film in concorso, tra cui 5 italiani, 83 in tutto nelle varie sezioni sotto il segno di Pietrangelo, presidente (per la prima volta) della Biennale: "il Pil el’", sono queste le parole del presidente della Biennale. Uno scrittore che sa bene che ilsi alimenta spesso di letteratura: "Proprio questo mio essere radicato alla parola, alla scrittura mi porta a un senso di responsabilità nei confronti di tutte le discipline contemplate dalla Biennale: arte, architettura, teatro, danza, musica,, senza dimenticare l’archivio, che è l’ossatura quotidiana del lavoro della Biennale. Ladelè il prossimo appuntamento, ma è anche l’approdo di una costruzione dove tutte queste discipline dialogano tra loro.