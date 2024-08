Mandela Rissa alla festa di paese | denunciati cinque giovani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Sottotitolo: Scontro durante laagostana per la richiesta di musica etnica, fermatiuomini nordafricani in stato di ebbrezza. Durante la notte tra venerdì e sabato, nel borgo di, in provincia di Roma, si è verificata unadurante unadi. I Carabinieri della sezione radiomobile di Tivoli sono intervenuti prontamente dopo una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto, i militari hanno identificato un gruppo didi origine nordafricana, tutti visibilmente alterati a causa dell’abuso di alcolici. Secondo le prime ricostruzioni, iavrebbero chiesto al tecnico del suono di diffondere musica del lorodi origine durante il concerto in corso.risposta negativa del fonico, ihanno iniziato a inveire contro di lui e hanno cercato di scontrarsi fisicamente con alcuni residenti.