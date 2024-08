Lo hanno trovato morto Italia in lutto per Alessandro la sua vita spesa per il Paese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024)ad Ascoli per la morte diCentinaro. È statoin casa a seguito di un malore. A dare l’allarme alcuni familiari chechiesto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare all’interno dell’appartamento. Centinaro era anche un amante dell’arte e scrittore di poesie e nel 2019 si era candidato come consigliere comunale alle elezioni amministrative di Ascoli. Nel 2011 aveva perso tragicamente il figlio Giorgio a soli 16 anni. Così Ascoli perde una importante figura. Come ricostruisce il quotidiano online Centro Pagina, nel corso della sua lunga carriera, ha prestato servizio presso il Tribunale di Ascoli, per poi assumere il ruolo di presidente di Sezione al Tribunale di Fermo nei primi anni 2000.