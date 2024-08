La Pistoiese cerca la quadra Tra note incoraggianti e sterilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Laè ancora un cantiere aperto e non potrebbe essere altrimenti. C’è però un dato che, piaccia o meno, può lasciar spazio ad alcune riflessioni. In quattro amichevoli ufficiali disputate, con Tau Altopascio, Seravezza Pozzi, Livorno e Figline, la sarancione non è mai riuscita a vincere. Tre i pareggi, a reti bianche col Tau e per 1-1 con labronici e gialloblu, oltre al ko contro la formazione versiliese. Campanelli d’allarme? Assolutamente no, non al 27 agosto. Lavoro da fare però sì e il primo ad esserne consapevole è proprio l’allenatore Domenico Giacomarro, che nel post-partita di Figline ha battuto il ferro sull’importanza di avere maggiore precisione negli ultimi sedici metri. "In area di rigore è necessaria maggiore cattiveria, quando si va a calciare dobbiamo segnare, non far fare bella figura al portiere avversario.