Il sistema moda non esce dal tunnel | Export e fatturato sempre più giù

(Di martedì 27 agosto 2024) "L’occasione è unica, salvaguardare l’eccellenza ed il patrimonio dellaitaliana evitando di commettere errori già fatti in altri settori dove il Paese eccelleva e che non ha tutelato a dovere. La lezione dovremmo averla imparata". E’ Gianluca Persico (Filctem Cgil Toscana) a lanciare ancora un campanello d’allarme per la crisi del: "Anche in Toscana si rischia di decimare un tessuto produttivo. Non ci stiamo, insistiamo a chiedere che si trovino soluzioni che consentano di salvaguardare occupati e imprese che stanno terminando la cassa integrazione, soluzioni che consentano di poter arrivare vivi alla ripresa produttiva". Nel comparto, i settori più a rischio sono le pelli e le pelletterie, la concia, il tessile.