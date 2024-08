Il portiere Laukzemis ormai a un passo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Stretta finale per illituano Klaidas: il ds biancorosso attendeda settimane il classe 2005 attualmente in forza all’Imolese. L’operazione dovrebbe prevedere il passaggio del giocatore a titolo definitivo al Catania che poi lo girerebbe in prestito all’Ancona, ma il tempo passa e quest’operazione non è ancora andata a buon fine. Tamai pare che sia riuscito a strappare all’Imolese la promessa chearriverà comunque all’Ancona, tra domani e giovedì. O in prestito dal Catania oppure direttamente in prestito dall’Imolese. L’importante, a questo punto, è che il lungo diciannovenne giunga alla corte di Gadda a costituire l’alternativa all’altro 2005 Mattia Bianchi,di proprietà dell’Atalanta che sin dalle prime uscite con la maglia dell’Ancona ha dimostrato buone qualità.