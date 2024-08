Il comandante del Bayesian come Schettino? Ha abbandonato la nave prima dei passeggeri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) IldelJames Cutfield halo yacht lasciando inel veliero durante l’affondamento. Quel lunedì 19 agosto a Porticciolo in provincia di Palermo Cutfield non ha fatto tutto quello che doveva per salvare più ospiti possibile. Per questo è indagato per omicidio e naufragio colposo dalla procura di Termini Imerese. E mentre il procuratore Ambrogio Cartosio e il pm Raffaele Cammarano valutano anche la posizione del suo vice e quella del marinaio di guardia in plancia. Che potrebbero dover rispondere delle stesse accuse, visto che secondo i superstiti nessuno dell’equipaggio ha dato loro l’allarme. E intanto si lavora anche all’errore tecnico che oltre al downburst potrebbe aver causato il naufragio. Ovvero la mancata chiusura del portellone laterale.