Gaeta servizi sociali e socio-sanitari | approvato il piano di zona 2024-2026

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto- Il Comitato Istituzionale composto dai Sindaci dei 9 Comuni dell’Ambito territoriale del Distrettoo LT5”, con Comune capofila, haildidel Sistema Integrato deie Interventiper il trienniopresentato alla Direzione Regionale Inclusione Sociale. Ildiè lo strumento fondamentale di programmazione deiofferti al cittadino in campo sociale e di quelliproposti in partenariato con l’Aziendaa Locale. Il documento programmatico è stato elaborato dai rappresentanti delle amministrazioni comunali associate nel Distretto, in concertazione con gli operatori, con la ASL, con i sindacati, con le cooperative, le associazioni e diversi altri attori del Terzo Settore del territorio.