Forte dolore per Mariah Carey | la madre e la sorella morte lo stesso giorno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Ladi, Patricia, e laAlison sonolodurante il fine settimana, ha affermato la cantante statunitense in una dichiarazione. “Il mio cuore è spezzato perché ho perso mialo scorso weekend”, ha dettolunedì. “Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, miaha perso la vita lo”. La cantante vincitrice di un Grammy ha affermato di essersi sentita fortunata ad aver trascorso del tempo con suanella settimana prima della suae ha chiesto privacy. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della. Patricia, che si era stata sposata con Alfred Roy, era una cantante d’opera e vocal coach diplomata alla Juilliard. Tre i figli avuti dalla coppia: Alison,e Morgan. I genitori hanno poi divorziato quando la cantante di ‘Hero’ aveva 3 anni.