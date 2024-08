Eurotrattativa Tajani spinge Fitto ma Ursula ha poche donne | spunta Moratti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Si fidano e non si fidano. Giorgia Meloni eVon der Leyen si continuano a studiare a distanza. Ma il tempo sta per scadere e il nome che deve riempire la casella mancante nell'album delle figurine europee va fatto. E ' va fatto approvare entro pochi giorni. Sul nome del commissario – che deve essere indicato dai governi alla Commissione - l'Italia non è l'ultimo Paese che manca, la propaganda della sinistra sbaglia: mancano ancora le indicazioni per il commissario del Portogallo, del Belgio, della Danimarca e della Bulgaria, che tra l'altro è in piena crisi di governo. Certamente tra i grandi siamo l'unico, però, a non avere ancora fornito la coppia uomo-donna su cui conta von der Leyen. E adesso il tempo inizia davvero a stringere. Il ritorno dalle ferie d'agosto accelera la pratica. I tempi flemmatici di Palazzo Chigi rivelano quale sia il vero punto.