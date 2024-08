Barbara D’Urso e il suo gesto nobile per aiutare chi è in difficoltà | ecco cosa ha fatto la conduttrice

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024)ha deciso dichi è ine per farlo ha annunciato il suocaritatevole tramite TikTok, dove oggi è molto attiva!ha detto la nota? Come sappiamo, la sua carriera ha subìto una svolta e purtroppo non in positivo: da poco più di un anno, infatti,non è più un volto di Mediaset. Dopo essersi concessa un po’ di tempo per sé e esser tornata a teatro con la tournée di Un taxi a due piazze, oggi ha un nuovo progetto Negli ultimi giorni si è parlato di lei anche in relazione al caso di Gerardina Trovato; la cantante, infatti, ha insinuato che le sue ospitate da, in passato, fossero pilotate e che le venisse tolta la parola. In realtà, però, laè stata l’unica a dare spazio all’artista in un momento molto delicato per la sua carriera.