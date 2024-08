Autonomia Calderoli | Forza Italia? Temporali d’agosto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA – “Sinceramente? No. Non sono affatto sorpreso dalle dichiarazioni di Antonio Tajani”. Il ministro leghista per gli Affari regionali, Roberto, promotore della legge sull’regionale differenziata, in un’intervista sul Corriere della Sera getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo le parole di cautela del vicepremier e segretario disu tempistica e modalità per l’applicazione della nuova normativa. Tajani ha detto che “vigilerà” sull’, mal’ha approvata: secondo“il suo ruolo di bilanciamento tra esigenze del Sud e del Nord richiede questo atteggiamento. Io, con il testimone della mia coscienza, credo possa stare tranquillo. Le esigenze espresse sono contenute nella legge, modificata con emendamenti e ordini del giorno di Roberto Occhiuto e del suo partito.