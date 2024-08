Addio all’IMU anche se si possiedono due case | la straordinaria novità per i coniugi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 27 agosto 2024) Si può godere dell’esenzione IMUsu duedifferenti. La Corte di Cassazione introduce un’ulteriore agevolazione per i. Molte persone, pur essendo coniugate,due “prime”, perché costrette ad avere residenze differenti, per ragioni lavorative o personali. Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la possibilità di usufruire dell’esenzione IMU sulla prima casa pere entrambe le abitazioni. Ipossono godere di una doppia esenzione IMU (informazioneoggi.it)Si tratta di un tema molto complesso, più volte affrontato dai giudici. Di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha stabilito che, per ottenere il beneficio, è obbligatorio il possesso del requisito della residenza anagrafica presso l’immobile in oggetto.