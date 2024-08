Accendiamo un faro sui martiri delle foibe con una mostra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Vittoriano, uno dei monumenti che più di altri simboleggia il valore dell'identità nazionale, racconterà unapagine più tragiche della nostra storia: quella deiitaliani, massacrati dalla cieca violenza comunista titina e quella dell'esodo giuliano-dalmata. Un dramma per troppo tempo negato e relegato nell'esclusiva memoria personale e locale di chi aveva perso un familiare o era stato costretto all'esilio. Il protocollo, che ieri è stato firmato al Ministero della Cultura tra l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) e la FederazioneAssociazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati (Federesuli), consentirà in quel luogo, così centrale per la Nazione, la realizzazione di unatemporanea su quei tragici fatti.