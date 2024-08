A fine cena 58 euro inspiegabili sullo scontrino | l' addebito mai visto prima scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il taglio della torta, in occasione di feste e compleanni, è un momento molto emozionante per tutti. A meno che non diventi un'occasione per alleggerirsi le tasche. Ad Arezzo una torta di compleanno è costata 103, perché 58 di questi sono serviti per farla tagliare e servire al ristorante in cui una donna stava festeggiando con altri 13 commensali. A raccontare il fatto è un'imprenditrice toscana, che ha mostrato lofolle. All'arrivo del conto, l'amara sorpresa. Ogni fetta di torta tagliata costava la bellezza di €4,50. Da lì, la denuncia su Facebook per l'indignazione provata: "Mi è parso strano quando holo. Non ci volevo credere. Immaginavo che si potesse pagare un sovrapprezzo per il servizio, ma non di questa portata. La cosa buffa, se così si può dire, è che l'intero dolce era costato 45