WWE | scambio di battute su X tra Rhea Ripley e JD McDonagh e Dominik si intromette

(Di lunedì 26 agosto 2024)è stata recentemente coinvolta in un conflitto sui social media con i membri del Judgment Day, Liv Morgan e JD. Su Twitter/X,Mysterio ha reagito al lorodi. Su X si alimenta la rivalità A SummerSlam, Mysterio ha traditoe ha aiutato Morgan a mantenere il WWE Women’s World Championship. Le azioni di Dirty Dom hanno portato all’uscita didal Judgment Day. Su Twitter/X,è stato coinvolta in un accesocon, che ha sparato a zero sulla sua ex compagna di fazione. L’Eradicator ha risposto chiamandoun “Finn Balor d**k rider”. Mysterio si è unito a questodi opinioni, con questo tweet pic.twitter.com/Fhim6QEnGJ—(@DomMysterio35) August 24, 2024 Negli ultimi due anni, Mysterio ha accompagnatoper la maggior parte dei suoi match e viceversa.