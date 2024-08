VIDEO – Generoso Rossi | Si è persa la tradizione italiana dei bravi portieri ora puntano tutti all’estero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è un uomo banale,, non lo era in campo e non lo è oggi che ha appeso i guanti al chiodo. Ha scelto di dedicarsi ai giovani, in un contesto – quello degli istruttori giovanili – pieno di improvvisati.è stato fra iitaliani più promettenti, ha vestito la maglia della nazionale under 21, ed ha giocato stabilmente in A e in B per quasi dieci anni. In unper la nostra redazione,parla a 360° del ruolo del portiere nel calcio moderno, e di come, purtroppo, s’èladeiitaliani che è stata soppiantata dalla ricerca del portiere straniero. Focus, doveroso, anche sul calcio giovanile.ha assaggiato la serie A con il Bari alla fine degli anni 90, poi, sempre in A, ha giocato con il Siena all’esordio in massima serie dei toscani.